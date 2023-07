Uma semana depois de a TAAG alegar que os passageiros com bilhetes comprados na agência Palmeira Viagens tinham sido impedidos de sair do País por terem apenas passagens de ida e não de regresso, centenas de visados fizeram chegar ao Novo Jornal documentos em que se refutam as alegações da companhia de bandeira.

Os reclamantes, que se dizem burlados num alegado "conluio entre a TAAG e a Palmeira Viagens", exibem não apenas bilhetes de ida e volta como também apresentam casos de cidadãos não-angolanos que, tendo a liberdade de ir ao país de origem sem a necessidade de portar um bilhete que os habilite a regressar a Angola, foram, ainda assim, impedidos de viajar.

"Em Lisboa, Portugal, temos casos de pessoas que viajaram pela TAAG com bilhetes comprados à Palmeira Viagens e estão a ser impedidos de regressar, sempre com o mesmo argumento de que os seus bilhetes estão vetados", relatam as fontes, que preferem queixar-se sob anonimato por medo de represálias, já que, acrescentam, "tudo indica que há uma grande combina", em que supostamente participam a TAAG e a referida agência de viagens.

TAAG abre-se: «Os passageiros poderão expor a reclamação para se analisar caso-a-caso»

Solicitada pelo Novo Jornal a reagir às alegadas provas de que impediu viagens a passageiros que até exibiam bilhetes de ida e volta, a TAAG - Linhas Áreas de Angola, através do seu Gabinete de Comunicação Corporativa e Imprensa, começa por esclarecer que a companhia se tem batido por uma "ampla divulgação" dos seus canais de atendimento ao cliente, pelo que disponibiliza aos passageiros o e-mail cliente.angola@flytaag.com, para formalizarem as reclamações sobre o serviço prestado pela companhia, desde que juntem, para o efeito, as evidências e a documentação relevante.

(...) Contactada pelo NJ, Leonília Cristóvão, dona da "Palmeira Viagens", recusou-se a prestar esclarecimentos, cortando: "Não estou preparada para dar alguma entrevista, não tenho mesmo concentração. A minha prioridade agora é reembolsar os passageiros", disse a gestora, sem definir, no entanto, os prazos em que planeia executar os supostos reembolsos, bem como as regras para determinar os primeiros a serem contemplados, numa extensa lista de mais de 200 pessoas, com prejuízos que a própria agência de viagens estima acima dos 300 milhões Kz.

Repleto de nuances a que muitos já apelidam de "burla milionária", a polémica envolvendo a "Palmeira Viagens" começou no início do mês, quando, aqui e acolá, foram surgindo casos de passageiros que precisaram de ligar/pressionar a agência para que essa, então, as ajudasse a viajar para o exterior, embora tivessem já os bilhetes pagos.

