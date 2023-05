Cansados de gritar ao vento por socorro, com o avançar dos problemas causados pela vala aberta, os moradores da 7.ª Avenida, no Cazenga, em Luanda, alertaram, na semana passada, ao Novo Jornal, para a possibilidade de ali estar a acontecer um grave surto de cólera em função do fluxo anormal de crianças com diarreia e vómitos que são levadas ao Hospital Municipal do Cazenga "Somague", situação que a direcção municipal da saúde do Cazenga nega estar a acontecer.

Após a publicação da notícia, as autoridades sanitárias e a administração municipal do Cazenga averiguaram a situação junto do hospital da "Somague" e descartaram a possibilidade da existência de um surto de cólera, como temiam os moradores da 7.ª Avenida que relataram as suspeitas ao Novo Jornal.

Apesar de descartado o possível surto de cólera, a direcção municipal da saúde do Cazenga assegura que, só no mês passado, o Hospital Municipal do Cazenga teve o registo de 63 casos de diarreia, sem ter sido declarado qualquer óbito. Estes casos "não se encaixam no perfil de definição de casos de cólera".

"Apesar de um discreto aumento do número de casos de diarreia aguda nesta unidade hospitalar, sobretudo no mês de Abril, estes casos de diarreia não se encaixam no perfil de definição de casos de cólera", disse ao Novo Jornal o director municipal da saúde do Cazenga, Carlos Manuel.

Segundo este responsável, a cólera é uma doença diarreica aguda caracterizada por dejecções muito líquidas e vómitos, cujas fezes podem ser descritas em água de arroz pela sua coloração esbranquiçada e odor específico a peixe, e que rapidamente deixam o doente desidratado.

Entretanto, o director municipal da saúde do Cazenga salientou que o Hospital Municipal do Cazenga, onde o Novo Jornal esteve a semana passada para aferir as denúncias dos moradores, registou um total de 63 casos de diarreia sem qualquer óbito.

Este responsável disse que os serviços de vigilância epidemiológica vão mantém-se em alerta face às grandes quedas pluviométricas que se têm registado e às condições deficientes do saneamento básico que a 7.ª Avenida apresenta.

Ao Novo Jornal, os moradores disseram que a grande preocupação são as doenças diarreicas que levam muitas crianças ao hospital devido ao agravamento das já condições deficientes do saneamento básico.

Segundo os moradores, desde que começou a chover com mais frequência, o bairro regista um aumento de problemas, até porque o lixo não pára de se acumular na vala que continuava cheia de água e a transbordar para as casas e quintais da zona.

Entretanto, após o alerta ao Novo Jornal, contam, a administração municipal do Cazenga recolheu o lixo e faz trabalho de sucção das águas na vala, facto constatado pelo Novo Jornal esta terça-feira,02, que atestou que o grande amontoado de lixo que ali existia foi removido e as águas verdes da vala estão a ser retiradas.

Um responsável da empresa que efectua o trabalho da sucção das águas assegurou que o reinício do reperfilamento e a colocação de manilhas para a drenagem das águas da 7.ª Avenida estão reservados o fim desta etapa.

De recordar que os trabalhos de reabilitação da 7.ª Avenida, no Cazenga estão paralisados há mais de um ano, e, durante este período, mais de quatro crianças morreram afogada na vala.