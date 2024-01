No município do Cazenga, em Luanda, uma jovem de 25 anos foi asfixiada até à morte por dois homens, após estes terem abusado sexualmente dela.

As informações foram avançadas pelo porta-voz do Serviço de Investigação Criminal em Luanda, Fernando de Carvalho, que avançou que "dos acusados apenas foi detido um, o outro elemento encontra-se em fuga".

Os factos ocorreram no bairro da Petrangol, distrito urbano do Hoji Ya Henda, no período da noite, quando os indivíduos, de 20 e 32 anos, abordaram a vítima, que circulava na via pública.

Os delinquentes levaram a mulher até ao interior de uma residência na rua da Ambaca e abusaram dela, tendo asfixiado a vítima depois, provocando-lhe a morte.

Quando os operacionais da direcção municipal do Cazenga se aperceberam do ocorrido, por conta de uma denúncia, deslocaram-se ao lugar, removeram o cadáver para uma unidade hospitalar e com os dados recsolhidos no local, começaram a investigar o caso, o que culminou com a localização de apenas um dos homens.

O suspeito vai ser presente ao juiz de garantia sob a acusação de associação criminosa, agressão sexual e homicídio qualificado, conta o SIC.

O departamento de comunicação institucional e imprensa do SIC-Luanda garante que diligencias já estão em curso para localizar o outro individuo, que se encontra foragido.