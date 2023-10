Os munícipes do Cazenga, em Luanda, estão cada vez mais agastados com o nível de degradação da via de acesso ao Hospital Municipal do Cazenga, também conhecido como hospital da "Somague", que está inoperante há meses, e cuja degradação se alastra semana após semana, criando inúmeras dificuldades aos pacientes e aos funcionários do hospital, que querem que o Governo reabilite aquela via o mais breve possível, pois temem que um dia o hospital venha encerre as portas.

Vários pacientes graves são transportados ao colo para chegar àquela unidade hospitalar porque os buracos e as águas paradas na via impedem o acesso de viaturas e motorizada, daí os munícipes clamarem por uma intervenção urgente.

As pequenas chuvas que Luanda tem registado nos últimos dias têm deixado aquela via mais inundada, com águas pestilentas que chegam mesmo a invadir o quintal do hospital, dificultando ainda mais o acesso dos utentes e funcionários, constatou o Novo Jornal.

Entretanto, os ratos e mosquitos tomaram de "assalto" o Hospital Municipal do Cazenga devido às águas paradas que se encontram à porta desta unidade sanitária de referência, naquele município.

A administração do Cazenga, através da sua administradora adjunta para a área técnica da administração, Madalena Fernando, disse, em Agosto, que a administração já trabalhava no levantamento do troço degradado e que "oportunamente" iria intervencioná-lo.

Segundo a administradora adjunta, a equipa técnica visitou o local e estudos prosseguem para que se faça um trabalho definitivo, mas a responsável reconheceu que o trabalho a ser feito naquele troço deve ser profundo.

Enquanto aquele troço não é intervencionado, pacientes e utentes, assim como os funcionários, continuam a circular com muita dificuldade para aceder ao hospital.

Segundo os moradores, que se mostram preocupados devido ao início das chuvas, que já lhes está a tirar o sono, o troço precisa urgentemente de ser intervencionado para evitar o pior.

O Novo Jornal constatou que para chegar à porta do hospital da "Somague", o utente deve fazê-lo a pé, e com muito cuidado, para não pisar a água ali parada e imunda.

Uma fonte da direcção municipal da saúde do Cazenga, que não quis ser identificada, confidenciou ao Novo Jornal que já reportaram as dificuldades do hospital da "Somague" à administração municipal.

Conforme a fonte, o Hospital Municipal do Cazenga não corre o risco de vir a fechar portas, porque dentro em breve terão como alternativa a estrada que vai ligar o Mercado do Asa Branco à "Terra Vermelha", cujas obras decorrem a bom ritmo.

Fontes da administração municipal do Cazenga, quando contactadas pelo Novo jornal, preferiram não abordar o assunto, alegando que a nova administradora municipal, Nádia Neto, esta ainda a constatar os problemas do município.