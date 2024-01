Um homem, junto com o seu enteado, que vivem no Cazenga, Luanda, estão a ser acusados de espancarem mortalmente um vizinho, alegando que este havia furtado um televisor do tipo plasma em sua residência.

Os já detidos, de 31 e 18 anos, foram apresentados nesta quinta-feira na Direcção Municipal do Cazenga do Serviço de Investigação Criminal e serão encaminhados para o juiz de garantia, respondendo pelo crime de homicídio qualificado, crime que confessaram às autoridades.

O crime aconteceu no interior da residência do malogrado, no bairro Ilha da Madeira, distrito urbano do Hoji Ya Henda, quando os indivíduos se aperceberam que o vizinho, que partilhava o mesmo quintal, invadiu a sua casa e retirou de lá um televisor.

O padrasto e o enteado deslocaram-se até aos armazéns do Hoji Ya Henda, local onde a vítima prestava serviço de intermediário, de onde o levaram a casa para pedir explicações.

Posto lá, os acusados agrediram-no brutalmente, e, no decorrer da confusão, o enteado muniu-se de uma faca de cozinha e desferiu um golpe letal na região do abdómen, como contou ao Novo Jornal o porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa, do SIC-Luanda, superintendente-chefe Fernando de Carvalho.