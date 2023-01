Cazenga: Três pessoas morrem em desabamento de fossa séptica

No Cazenga, três pessoas morreram depois do desabamento de uma fossa séptica. Duas das vítimas faleceram quando faziam trabalhos de limpeza nessa unidade de tratamento primário de esgoto doméstico, enquanto a terceira, resgatada ainda com vida pelo Serviço Nacional de Proteção Civil Bombeiros, acabou por morrer no Hospital Américo Boavida, em Luanda.