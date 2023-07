Uma luta de dois gangues, conhecidos como Mini Remitentes e Água-Água, resultou na morte de um jovem a sangue frio no município do Cazenga, com recurso a facas, paus e pedras. Os homicidas, integrantes do Mini Remitentes, alegam que a vítima matou um dos seus elementos.

O Departamento de Investigação de Ilícitos Penais municipal (DIIP) confirmou nesta segunda-feira ao Novo Jornal que "os dois principais agressores que apareceram no vídeo foram detidos no domingo, no Cazenga".

O cenário trágico ocorreu no bairro Kimakieza, distrito 11 de Novembro, quando o jovem de 18 anos, que estava a circular na zona, foi surpreendido e agredido mortalmente por estes homens na via pública.

De acordo com as testemunhas, "a vítima fazia parte do grupo Água-Água e os agressores são dos Mini Remitentes, ambas associações de criminosos que têm tirado o sono aos munícipes, sendo que, quando não atacam os moradores, atacam-se entre eles".

O vídeo deste homicídio tornou-se viral nas redes sociais no fim-de-semana: os jovens (já detidos) aparecem na zona da Sonef a esfaquear e a apedrejar o rival, que não aguentou os ferimentos e morreu no local.

Após a detenção, os acusados questionados pelo DIIP a nível do Cazenga sobre os motivos que os levaram a tirar a vida da vítima, declararam que ele havia matado um dos seus elementos.

Os homens agora detidos serão encaminhados para o juiz de garantia, enquanto diligências prosseguem no sentido de se apurar a veracidade de todas as informações.