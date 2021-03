A congregação das Irmãs do Santíssimo Salvador, responsável pelo Lar dos Pequeninos, no Huambo, desmentiu, em nota de esclarecimento, o Comando Provincial do Huambo da Polícia Nacional (PN), sobre o assassinato da freira de nacionalidade namibiana, de 29 anos, ocorrido na tarde de domingo, 14, na província do Huambo, nos arredores da Chianga, num local adjacente à Faculdade de Ciências Agrárias.

Fonte da congregação dá nota, em áudio, que a irmã Paulina, do Lar dos Pequeninos, no Huambo, "não sofreu nenhuma violação nem foi assassinada com disparos de arma de fogo, como anunciou a Polícia Nacional no seu site oficial na segunda-feira".

A freira "simplesmente foi amarrada e viu a sua carteira recebida por um dos assaltantes que em seguida retirou do interior da pasta uma quantia no valor de dois mil Kwanzas", afirma a religiosa da congregação no áudio enviado à redacção do Novo Jornal, repudiando as informações que circulam na comunicação social.

Nesse mesmo áudio, a religiosa refere que a freira, após ver o padre baleado, conseguiu pegar no telemóvel e comunicar com o bispo local, pediu ajuda, mas quando a ajuda apareceu, o padre já estava morto, com um tiro no peito que lhe atravessou o coração.

Na segunda-feira, 15, o Novo Jornal publicou a notícia, com base no relatório de Segurança Pública da Polícia Nacional, "que fazia referência ao duplo homicídio que ocorreu na tarde de domingo, 14", "destacando a detenção dos dois principais suspeitos do duplo homicídio, "quando as vítimas se dirigiam à floresta na zona da Chianga, adjacente à Faculdade de Ciências Agrárias, para a realização de uma actividade religiosa".