Centrais sindicais prometem parar o País a 20 de Março - Trabalhadores vão reivindicar aumentos salariais, actualização de subsídios e desagravamento dos impostos

As três centrais sindicais nacionais querem parar o país no próximo dia 20. A decisão de uma greve geral interpolada com início a 20 de Março foi tomada por unanimidade para reivindicar o aumento do salário mínimo dos actuais 32.181,15 para 245 mil kwanzas, o crescimento dos salários da função pública em 250%, a actualização de subsídios e o desagravamento dos impostos.