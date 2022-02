O assalto ocorreu na calada da noite, quando os elementos, munidos de armas de fogo, (Kalashnikov de cano serrado) e de objectos de arremesso arrombaram as portas e subtraíram 40 cadeiras de plástico, um andaime, batuque, microfone, sanita e dinheiro.

Para além do arrombamento do cofre, os meliantes danificaram imagens no interior do centro católico, como velas usadas nas celebrações, entre outros abusos, segundo a PN.

A detenção resultou da denúncia e das consequentes diligências dos efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP) que recuperaram os objectos roubados e encaminharam os assaltantes para o magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Viana, para os trâmites legais que se impõem.