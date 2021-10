Governo gastou cerca de 60 milhões USD para o centro erguido no «polémico» terreno com 200 casas, no Calumbo. Obra foi entregue sem concurso público a uma empresa portuguesa.

As obras do futuro Centro Especializado para o Tratamento de Endemias e Pandemias (CETEP), que custaram cerca de 60 milhões de dólares ao Estado, estão concluídas desde Agosto, aguardando apenas pela inauguração. A inauguração poderá ser feita apenas em Novembro, para marcar o ponto alto das festividades do 46.º aniversário da Independência, apurou o Novo Jornal de uma fonte ligada ao processo.

Localizado no bairro Ngolombe, comuna do Calumbo, município de Viana, mais de 45 quilómetros do centro da cidade de Luanda, o CETEP foi erguido num terreno infra-estruturado com 200 casas já degradadas, uma aquisição aprovada pelo Presidente da República, João Lourenço, em Maio do ano passado, por 25 milhões de dólares, o que gerou polémica.

No local, o NJ constatou que o centro está agora em fase de apetrechamento e instalação dos equipamentos hospitalares. A fonte explica que os técnicos já estão a ser formados pelo Ministério da Saúde (MINSA).

Entre vários serviços, o CETEP vai contar com laboratórios de Biologia Molecular, Bioquímica, Hematologia, banco de sangue, tomografia computorizada, três farmácias, três salas de triagem; vai ter ainda um centro de ensino e formação, armazéns de equipamento, um centro de produção de gás medicinal, entre outras áreas. Na parte exterior, está preparado um heliporto.

As obras para a construção e requalificação do referido terreno infra-estruturado, que deu lugar ao CETEP, iniciaram-se em Junho do ano passado e foram entregues por adjudicação directa, sem a realização de concurso público, à empresa portuguesa Grupo Casais, que tem uma filial em Angola, País que é, aliás, um dos seus principais mercados.

O Grupo Casais encaixou mais de 33,9 milhões de dólares, uma verba aprovada pelo próprio PR num despacho de 5 de Junho de 2020, no qual autoriza ainda uma despesa de mais de 559 milhões Kz (mais de 968,3 mil USD) para o contrato de fiscalização da empreitada.

Contas do NJ apontam que, no total, o Estado gastou perto de 60 milhões Kz para a aquisição, construção e requalificação do CETEP.

