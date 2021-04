Centro Neurocirúrgico de Tratamento da Hidrocefalia (CNCTH), em Luanda, revela ter atendido, gratuitamente, desde o início deste ano, a mais de 90 crianças, no âmbito do Programa "BFA Solidário". Hospital tem condições para socorrer novos pacientes.

Crianças e adultos que padecem de hidrocefalia - doença caracterizada por um aumento na quantidade de líquido cefalorraquidiano no crânio e que atinge, anualmente, pelo menos 10 mil petizes -, podem beneficiar, até final deste mês, de cirurgias gratuitas no Centro Neurocirúrgico de Tratamento da Hidrocefalia (CNCTH), localizado no bairro Kifica, em Luanda.

A garantia é do médico José de Sousa, director do CNCTH para a área social, que, em declarações, esta semana, ao Novo Jornal, sublinhou que as cirurgias gratuitas se enquadram no programa "BFA Solidário", iniciativa de responsabilidade social do Banco de Fomento Angola (BFA), que desde 2019 já salvou mais de 100 menores que padeciam da doença.

"Hoje estamos a atender gratuitamente a várias famílias, seja em consultas, cirurgias e em assistência medicamentosa. Graças ao apoio do BFA, já atendemos, desde Janeiro deste ano, a pelo menos 96 crianças", informou o responsável.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)