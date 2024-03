A comunicação ao Serviço Nacional de Contratação refere que o prazo deste concurso termina a 9 de Abril.

O CETEP é uma das maiores unidades hospitalares do País, com 1. 300 camas, estando 73 nos cuidados intensivos e 92 nos intermédios.

Foi inaugurado a 11 de Novembro de 2021, pelo Presidente da República, que, na altura, convidou os "polémicos" que criticaram a sua decisão de aquisição, no Calumbo, em Viana, de um terreno com 200 casas degradadas por 25 milhões de dólares, a que se juntaram mais 33,9 milhões USD para obras, a visitar a unidade de saúde.

As críticas não se fizeram esperar, e a 11 de Novembro, à margem da inauguração do centro, João Lourenço aproveitou para responder aos que reprovaram a sua decisão.

"Com relação a este centro, dizer que houve muita polémica quando se anunciou a decisão da construção desta unidade. A resposta aos polémicos é o que estamos a apresentar hoje, portanto, venham ver, esta é a resposta", afirmou.

O despacho que criou mais polémica foi publicado em 2020, e determinou a compra deste complexo residencial, um imóvel com 200 residências, pelo valor de 24,9 milhões de dólares, o que gerou críticas quer de organizações da sociedade civil quer de partidos políticos.

A ministra da Saúde de Angola disse na cerimónia de inauguração que o centro dispõe de 1.316 camas para quarentena, isolamento e internamentos.

Sílvia Lucuta acrescentou que a infra-estrutura conta também com camas para cuidados intensivos, para cuidados intermédios, distribuídos por adultos e crianças.

"Esta unidade possui também uma área de tratamento da função renal contínua intermitente, um banco de sangue, incluindo a implantação de um desleucocitador, minimizando os riscos adversos, garantindo uma transfusão sanguínea segura", referiu.

A infra-estrutura erguida numa área de 15,7 hectares, conta igualmente com serviço de triagem, laboratório, imagiologia, fisioterapia, psicologia, farmácia, serviços de apoio, reservatório de água com capacidade para 500 mil litros, um heliporto, morgue e um posto policial, informou Sílvia Lutucuta.

O Centro Especializado de Tratamento de Endemia e Pandemia (CETEP) está localizado no Distrito Urbano de Calumbo, pertencente ao município de Viana.