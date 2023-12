O Caminho de Ferro de Luanda (CFL) suspendeu, por tempo indeterminado, a circulação de comboios de passageiros para a cidade do Dondo (Cambambe), em consequência do deslizamento de terras e do "arrobamento da linha".

O porta-voz do CFL, Augusto Osório, citado pela Angop, diz que a situação afectou vários pontos da linha férrea no ramal do Dondo e levou ao cancelamento de comboios de passageiros com origem ou destino para o Dondo, acrescentando que técnicos do CFL se encontram já a trabalhar para, o "mais rápido possível, repor a linha e a circulação de comboios".

Augusto Osório informou que os passageiros que tinham bilhetes para esta sexta-feira devem solicitar a devolução do dinheiro nas estações onde os adquiriram.

O Caminho-de-Ferro de Luanda retomou, em Julho deste ano, a circulação dos comboios na rota Luanda/ Dondo/Luanda, depois de recuperar 800 metros de linha férrea, na zona do Zenza do Itombe (Kwanza-Norte), interrompida desde 2020, devido à pandemia da Covid.

O CFL realiza, diariamente, 17 viagens de comboio suburbano de passageiros,transportando, nos três serviços, pelo menos seis mil pessoas, que pagam 500 kwanzas em primeira classe, 200 na segunda e 30 na terceira. Além do suburbano, realiza viagens interprovinciais de Luanda ao Kwanza-Norte e Malanje.

O CFL opera no troço Luanda/Malanje, num percurso de 424 quilómetros de linha-férrea e Dondo-Zenza (Kwanza-Norte), numa distância de 55 quilómetros, perfazendo 479 quilómetros.