A Procuradoria-Geral da República (PGR) decretou hoje, em Cabinda, a prisão preventiva para uma mulher de nacionalidade congolesa acusada de espancar a filha, uma menor de seis anos, até à morte, anunciou hoje ao Novo Jornal fonte do SIC na província de Cabinda.

O crime remonta a 27 do mês passado, quando a acusada, de 26 anos, oriunda da República Democrática do Congo (RDC), com a situação migratória irregular, agrediu a filha até à morte pelo facto de a menor "ter almoçado na habitação de uma vizinha".

A mulher, após o crime, colocou-se em fuga, tendo sido detida no âmbito das acções investigativas da "Operação NKEMBO" ao início da noite deste domingo, 02, pelos efectivos do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP).

A mãe homicida foi ouvida em primeiro interrogatório judicial na manhã desta segunda-feira, 03, onde lhe viu ser decretada a medida de coacção mais gravosa, a prisão preventiva.

O Novo Jornal sabe que a acusada, após ser ouvida pelo magistrado do Ministério Público (MP) junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) Cabinda, ordenou a condução da acusada para a cadeia da comarca de Cabinda, onde vai permanecer em prisão preventiva até à data do julgamento.