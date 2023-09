A decisão foi tomada depois de o Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal (SIC) ter aberto um processo e depois de o homem ter sido ouvido, conta o porta-voz geral do SIC, superintendente-chefe Manuel Halaiwa.

O representante da empresa Future Group Industrial foi detido no passado dia 25 de Agosto, no distrito urbano do Kikuxi, município de Viana, quando oficiais do SIC o flagraram a vender um total de 9.760 caixas de Sumo FROOTI, com datas de caducidade vencida, nos meses de Janeiro, Fevereiro, Maio e Julho.

A quantidade de sumo apreendido está avaliado em 20 milhões de kwanzas, segundo as autoridades, e "há fortes suspeitas de que parte da bebida que se encontra inapropriada para o consumo, já foi colocada nos mercados de Luanda".

O esquema da empresa de adulteração das datas foi descoberto através de uma denúncia pública, de um vídeo que estava a circular nas redes sociais, que mostrava os funcionários da fábrica a fazerem lavagem das datas de validade do sumo, que tinha como destino o comércio geral.

O gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC assegura que as 9.760 caixas de Sumo FROOTI, com datas de validade vencida, e foram apreendidas, serão queimadas ainda esta semana.