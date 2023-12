Mariana Paulo, tem 38 anos, zunga água fresca embalada em sacos plásticos no mercado do Kikolo, município do Cazenga. Sempre que chove fortemente, esta mulher deixa de lado o seu negócio para se dedicar à venda e aluguer de galochas (botas de plásticos, vulgarmente conhecidas como "mata-cobras"), às pessoas que desejam entrar no mercado totalmente alagado e enlameado devido às fortes chuvas que se abatem sobre Luanda.

É no asfalto da entrada do mercado, num ponto próximo à Kianda, que Mariana, em companhia de outras mulheres, decidiu montar a sua "improvisada" bancada onde, das 6h às 16h, faz o aluguer das botas pretas ao preço de 300 Kwanzas o par, independentemente do tempo que o cliente fará dentro do mercado.

Leia este especial informação na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/