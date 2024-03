O movimento de terras danificou secções da conduta adutora de transporte de água do sistema do rio Kuíje para o centro de distribuição entre a rotunda do bairro Vila Matilde e as imediações do Instituto Superior Privado da Catepa.

"Só estamos a intervencionar agora porque chovia muito e os solos não estavam firmes, por isso temíamos pela segurança dos nossos colegas", justificou.

André da Piedade confirmou que homens e meios estão a trabalhar para a reposição do sistema do Kuíje ainda nesta segunda-feira, 11, mas enquanto se aguarda está em funcionamento o sistema de captação, tratamento e distribuição do rio Guiné.

"Voltamos ao sistema antigo, fornecemos água de forma seccionada para um determinado bairro", disse Piedade, respondendo à questão de um jornalista sobre falhas no abastecimento há de mais de mais de um mês na zona 4 do bairro Catepa.

A Empresa de Água e Saneamento de Malanje, com 15 mil ligações domiciliares na cidade, desconhece quaisquer avarias registadas há mais de uma semana, mas reconheceu que a produção da água a partir do rio Guiné é insuficiente.

"Desconheço na verdade que há um bairro que está há uma semana sem água, salvo erro na zona da Carreira de Tiro, onde tivemos uma ruptura, mas por falta de material levámos algum tempo a resolver a situação", admitiu.