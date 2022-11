Um grupo de astrónomos a trabalhar num poderoso telescópio localizado no deserto do Chile acaba de divulgar informação relevante sobre um novo asteróide gigante cuja rota se cruza com a do Planeta Terra e pode hipoteticamente acabar com a Humanidade tal como a conhecemos hoje.

Com cerca de 1,5 quilómetros de dimensão, este corpo celestial baptizado de 2022 AP7, focado pela lente do telescópio Victor M. Blanco, ainda está a ser alvo de focada análise por parte da equipa de cientistas que o descobriu mas já se sabe que, mesmo que remota, se essa hipótese se colocar, é a vida na Terra que está em suspenso e o seu efeito devastador será ainda mais grave que o asteróide que extinguiu os dinossauros há cerca de 66 milhões de anos.

A sua descoberta só foi possível devido ao potente telescópio baptizado Victor Manuel Blanco, um astrónomo porto-riquenho que na década de 1950 fez importantes descobertas e dirigiu o Observatório Cerro Tololo Inter-Americano, no Chile, e só agora foi encontrado porque a sua trajectória se mistura com a zona mais brilhante do sistema solar devido à luz emitida pelo Sol.

Esta mesma dificuldade leva a que a ciência só tenha até hoje descoberto 25 corpos celesteais nesta área do sistema solar, embora seja sabido há décadas que ali se encontram um quase infindável número de objectos desta natureza, em circulação ou a encaminhar-se para ali.

De acordo com os media especializados que deram esta notícia, o 2022 AP7 foi descoberto com mais dois "primos" cuja trajectória também os aproximam do Planeta Terra, e o alarme contido na sua divulgação, apesar de contido, resulta do potencial catastrófico de uma aproximação mais intensa a esta área do sistema solar onde se situação a "casa" da Humanidade.

"A trajectória do 2022 AP7 cruza-se com a órbita da Terra, o que faz com que se esteja perante uma situação potencialmente catastrófica mas sem que até agora, ou previsivelmente, se possa dar como relativamente certo que possa ocorrer uma colisão", disse o líder da equipa internacional que descobriu este astro errante, Scott Sheppard, do Instituto Carnegie para a Ciência.

Que explicou ainda, segundo a AFP, que o perigo resulta de eventual interferência de forças gravitacionais existentes no espaço entre massas planetárias e o Sol, na sua rota, podendo esta ser alterada, sendo, para já, impossível de poder ser previsto esse cenário.

Recorde-se que as principais agências espaciais do mundo, desde a NASA à ESA (europeia), passando pela homólogas chinesa e russa, desenvolvem há vários anos projectos que visam adquirir capacidade para desviar a trajectória deste tipo de objectos de rotas eventuais de colisão com o Planeta Terra, tendo a agência norte-americana feito colidir, em Setembro, uma sonda com um asteróide de forma a alterar a sua rota, o que foi feito com sucesso.

Este é, todavia, o objecto de maior dimensão descoberto em muitos anos contendo o potencial de vir a colocar-se em rota de colisão com a Terra, embora se trate de uma possibilidade muito baixa, a ponto de ser quase negligenciável, pelo menos para já.

Ou seja, contam ainda os astrónomos que o detectaram, na sua trajectória e velocidade actual, o 2022 AP7 demora mais de cinco anos a circular o sistema solar e, dentro do que é possível prever, a sua maior aproximação ao Planeta Terra será sempre, se não houver um impacto imprevisto das tais forças gravitacionais, de vários milhões de quilómetros.

Esta não é a primeira vez que é descoberto um asteróide com este potencial catastrófico para a Humanidade, tendo o último sido encontrado há perto de oito anos, sendo que a ciência conhece pelo menos 30 mil objectos desta natureza estão na denominada "vizinhança alargada" da Terra, sendo perto de 850 com mais de um quilómetro, cujo impacto no nosso planeta seria de grandeza existencial, especialmente devido à cobertura de cinza e pó que levaria a um longo inverno gelado insustentável para a vida.

E para um período de 100 anos sabe-se que vários destes "assassinos de planetas" vão, inevitavelmente, cruzar-se com o espaço de risco existencial da Terra... Resta saber se a ciência terá capacidade para proteger a Humanidade. Isto, claro, se a Humanidade sobreviver às alterações climáticas.