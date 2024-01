Nas últimas semanas foram registados nas províncias do Bengo, Uíge e Kwanza-Norte, três casos de abuso sexual, com destaque para uma situação que provocou a morte de uma menor de 14 anos, praticados por cinco efectivos da Polícia Nacional (PN) e um do Serviço de Investigação Criminal (SIC), que já se encontram detidos. O Novo Jornal ouviu o SIC sobre este assunto. A PN não respondeu.

O primeiro caso ocorreu no dia 23 de Dezembro de 2023, no Bengo, município do Dande, onde três afectivos da PN foram detidos por violarem uma mulher grávida, por esta não pagar 30 mil kwanzas, para libertar o seu marido que tinha sido detido pelos próprios agentes.

Tudo começou no dia 21 de Dezembro, quando a vítima se dirigiu à esquadra policial da comuna do Úcua para saber sobre a situação do marido que estava detido. Naquele momento solicitaram-lhe 30 mil kz para soltura do esposo, por não dispor dos valores, os três agentes da polícia abusaram da mulher.

O outro cenário ocorreu no Uíge, no dia 29 de 2023, onde foi igualmente detido um agente da PN e mais um comparsa, por violarem duas meninas tendo causado morte a uma das menores de 14 anos.

O crime ocorreu no município do Dange Quitexe, quando alguns oficiais interpelaram as vítimas na via pública e as levaram para o comando municipal a fim de passarem lá a noite, atendendo a hora a que circulavam na rua.

No dia seguinte, um polícia e mais um comparsa que se fez passar por tio de uma das vítimas, dirigiram-se até ao comando, o agente falou com os seus colegas para soltarem as meninas em troca de 5 mil kwanzas.

Sobre fortes ameaças, os indivíduos levaram as meninas para uma residência onde as violaram, e, de seguida, a menor de 14 anos começou a ter uma hemorragia. Foi socorrida para o hospital da vila mas acabou por perder a vida.

E o caso mais recente sucedeu na província do Kwanza-Norte onde um agente do SIC e outro da PN ficaram detidos, nesta semana, por abusarem sexualmente de uma adolescente de 17 anos.

O facto acorreu no período da noite no município Cazengo, quando os acusados, no exercício das suas funções, circulavam a bordo de uma viatura particular, no bairro Sassa, na cidade de Ndalatando.

Abordaram a vítima na via pública, levaram-na para um campo que se encontra ao lado da pista de motocross, na localidade do Kilombo, esta foi sexualmente abusada. Estes acabaram detidos depois de serem surpreendidos em flagrante pela Unidade de Reacção e Patrulhamento.

Os agentes foram encaminhados para o Magistrado da Procuradoria Militar local, que lhes aplicou a medida de coacção pessoal de prisão preventiva.

O que dizem as corporações?

Sobre esta realidade, que não é nova em Angola, o porta-voz geral do SIC, superintendente-chefe Manuel Halaiwa, disse ao Novo Jornal ser "totalmente inaceitável" é que são os agentes que "devem servir de exemplo" para a sociedade.

"Somos muitos rigorosos e os agentes com estas condutas merecem um tratamento de acordo com a lei, desde logo um processo disciplinar que pode conduzir à sua expulsão", independentemente doutras consequências judiciais, acrescenta o porta-voz do SIC-geral.

Isto, porque dos agentes do SIC espera-se um comportamento exemplar para a sociedade, asseverou, deixando ainda clara a ideia de que se trata de um número muito pequeno de elementos que sai desse quadro.

A Polícia Nacional, apesar da prolongada insistência do Novo Jornal para contactar a direcção do gabinete de comunicação institucional e imprensa do comando geral, não comentou esta realidade.