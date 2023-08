O empresário Cláudio Dias dos Santos, filho do ex-presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos "Nandó", está a ser acusado de ter desalojado de forma compulsiva cinco moradores do condomínio Dolce Vita, em Talatona, que residem naquele espaço residencial há mais de um ano, por alegadamente se ter desentendido com a empresa responsável pelo arrendamento dos imóveis aos inquilinos, que garante ter comprado os apartamentos ao empresário

O empresário é ainda acusado de trocar as fechaduras dos apartamentos e de não permitir que os ocupantes entrem para retirar alguns pertences que terão deixado aquando da saída "forçada".

Sob anonimato e com medo de represálias, algumas pessoas ligadas ao condomínio disseram que o empresário Cláudio Dias dos Santos os terá notificado para deixarem o imóvel no prazo de 60 dias, mas que o tal período estava longe de ter expirado.

"Ele chegou ao condomínio, ameaçou os moradores, e retirou-os dos apartamentos, trocando as fechadoras", contou ao Novo Jornal um funcionário do condomínio.

Um dos visados disse ao Novo Jornal ter ficado surpreendido com a atitude do filho do antigo presidente da Assembleia Nacional, Fernando Dias dos Santos, pelo facto de não terem firmado qualquer contrato com o cidadão Cláudio Dias dos Santos, mas sim com a empresa proprietária dos imóveis, que assume ser responsável pelos inquilinos em 11 apartamentos.

"Os desalojamento começaram ontem por volta do meio-dia. E hoje, apesar de ele já não ter vindo pessoalmente, mandou os seus funcionários, de forma intimidatória, retirar mais três", contou um morador.

O espanto, conta um funcionário do condomínio, é que eles apenas estão a dar entre 30 minutos a uma hora para que os inquilinos da empresa que supostamente tem algum desentendimento com o empresário deixem os imóveis, mudando logo as fechaduras.

"Se há algum problema entre os proprietários, então que vão a tribunal, não se pode desalojar as pessoas que pagam os alugueres dos imóveis", afirma um dos visados que não aceitou ser identificado.

Um morador que presenciou o despejo de outro, contou que as pessoas não podem substituir as instituições judiciais.

"Prezado, até há momento não recebemos qualquer pronunciamento da vossa parte. Informamos que efectuaremos a remoção dos vossos pertences e deixo colocá-los fora do condomínio", lê-se numa das mensagens a uma dos moradores.

Segundo dados a que o Novo Jornal teve acesso, terá sido feito um negócio para a compra de 16 apartamentos entre a empresa responsável pelos inquilinos e o empresário Cláudio Dias dos Santos, tendo a empresa que arrendou os imóveis comprado 13 apartamentos naquele condomínio em Talatona.

Entretanto, apenas 11 apartamentos foram entregues dentro dos acordos firmados entre os responsáveis pelos inquilinos e o cidadão Cláudio Santos.

"Os 13 apartamentos, os quais estão arrendados, estão completamente pagos!", afirmou um funcionário do condomínio.

É destes apartamentos arrendados que o empresário é acusado de ter retirado, compulsivamente, cinco moradores que viviam lá com as respectivas famílias e trocou as fechaduras das portas, soube o Novo Jornal.

Segundo a fonte, neste momento homens a mando do empresário estão a proceder ao desalojamento em outros apartamentos dos 11 já adquiridos e arrendados.

Sobre o assunto o Novo Jornal procurou ouvir o cidadão Cláudio Dias dos Santos, tendo este empresário salientado que não firmou contrato com ninguém e que para mais pormenores o Novo Jornal tinha de contactar a sua assistente no condomínio para melhores esclarecimentos.

O empresário deixou claro ao Novo Jornal que não tem qualquer problema com os seus clientes directos no condomínio Dolce Vita.

"As pessoas com problemas comigo que expliquem porque é que têm problemas", disse o empresário, sem, no entanto, ent

rar em detalhes.