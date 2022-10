Clientes do Banco Atlântico reclamam de "constantes descontos nas contas" - Banco nega e pede aos clientes que se informem melhor

Vários clientes do Banco Millennium Atlântico, em Luanda, queixam-se do desaparecimento de valores e reclamam de "constantes descontos nas contas", dizendo não perceber as razões. Há clientes que estão a abandonar o banco e a fechar as contas por se sentirem injustiçados, soube o Novo Jornal. O Atlântico nega que haja constantes descontos e afirma também que não desaparece dinheiro das contas dos clientes.