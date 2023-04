Somos uma Nação com uma imagem ainda muito difusa, negativa e pouco apelativa no exterior e, principalmente, junto das nossas comunidades. A forma como o MIREX (Ministério das Relações Exteriores) desprezou, desvalorizou e tratou sem dignidade o embaixador de carreira Luís Filipe Galiano, após a sua morte, sem uma nota de condolências na necrologia do Jornal de Angola, sem um velório digno num RI-20, sem um livro de condolências na sua sede, sem apoio humano, emocional, logístico e institucional do protocolo, é revelador de que um grande trabalho interno tem de ser feito em termos de respeito e de se honrar a memória dos seus dignos e dedicados quadros. Ainda há muita falta de diplomacia na hora da despedida no nosso MIREX.