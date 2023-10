As obras de colocação de novos separadores de betão, com mais de 1,5 m de altura, ao longo da Avenida Deolinda Rodrigues, concretamente na zona da entre a BCA e o "Cavalo Branco", nos dois sentidos, está a criar constrangimentos aos automobilistas que diariamente circulam naquela que é uma das principais avenidas da província Luanda.

Segundo as autoridades, a colocação dos novos separadores visa evitar acidentes, por travessias anárquicas, e dar uma outra dinâmica ao trânsito automóvel na Av. Deolinda Rodrigues, que será uma das principais vias de acesso ao novo Aeroporto Internacional de Luanda.

Os automobilistas queixam-se de ficar mais de três horas no engarrafamento entre a BCA e o "Cavalo Branco", nas imediações do Bairro Palanca, por conta dos trabalhos de colocação dos novos separadores ao longo da via.

Contam os automobilistas que a situação já dura há duas semanas e que tem sido difícil circular pela Deolinda Rodrigues a qualquer hora da manhã ou da tarde.

Esta manhã, o Novo Jornal foi à Deolinda Rodrigues constatar as reclamações dos automobilistas e de populares que diariamente trafegam por esta avenida, e observou as dificuldades que os condutores enfrentam para chegar à baixa de Luanda.

A dificuldade na circulação automóvel começa logo na zona do Grafanil Bar, em Viana, mas é na BCA, até ao "Cavalo Branco", que as viaturas enfrentam, com maior proporção, o enorme engarrafamento.

Ao Novo Jornal, vários automobilistas disseram que seria melhor que os trabalhos de colocação de novos separadores fossem realizados no período nocturno.

"Este é única via rápida do sul de Luanda. Este trabalho devia ser feito de noite e de manhã apenas colocavam barreiras para não estragar o que fizeram durante a madrugada. Agora, conforme está ser feito, de manhã, não é o ideal", disse o automobilista Ismael Matias, por sinal, técnico de obra.

Um fornecedor alimentar, que abastece uma empresa nas imediações do Shoprite Palanca, contou que tem ficado diariamente três horas no engarrafamento entre a BCA e a Shoprite.

Quem também se sente afectado com os trabalhos de substituição dos separadores naquele troço são os estudantes e os funcionários públicos que agora têm de madrugar para chegar cedo aos seus destinos.

Todos são unânimes em afirmar que os trabalhos deviam ser feito no período nocturno para não prejudicar os cidadãos.

O Novo Jornal constatou que para além de estarem a ser colocados separadores novos, em substituição dos antigos, estão a ser feitos também, ao longo da Deolinda Rodrigues, paragens de estacionamento de viaturas, que o Novo jornal apurou serem para os "azuis e brancos", os táxis.

Entretanto, a directora provincial de Luanda do Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA), Rosária Kiala, disse recentemente, à imprensa, que os trabalhos de colocação de novos separadores e de paragens visam dar outra dinâmica ao trânsito na Deolinda Rodrigues, a principal via de acesso ao novo Aeroporto Internacional.

Segundo esta responsável, estão ainda em curso trabalhos de manutenção e conservação das principais avenidas da provincial de Luanda que vão ligar ao futuro aeroporto.