Em nome da verdade, cumpre esclarecer que, contrariamente ao que tem sido veiculado, foi apenas decretada uma providência cautelar, de natureza provisória, sem que o Senhor Emanuel Madaleno tenha tido prévio conhecimento e a oportunidade de se defender, que determinou a suspensão do exercício de funções de Administrador Único e de Presidente do Conselho de Administração das sociedades comerciais Wyde Capital, SA e New Media Angola, SA, respectivamente, que foram, num passado distante, titulares da propriedade do Novo Jornal.

Esclarece-se, igualmente, que desde 2016 a marca Novo Jornal é propriedade da sociedade Tolerância, SA - Empresa do grupo NOVA VAGA - que de forma nenhuma foi visada no referido processo judicial.

Dessa decisão, não definitiva, foi interposto recurso para o Tribunal competente, na expectativa de que seja reposta a legalidade, gravemente ferida.

O Novo Jornal reafirma aos seus estimados leitores, clientes, parceiros e colaboradores que continua a funcionar como sempre o fez, desejando a todos um bom Natal e a certeza de que contamos com todos para o ano 2024.

Luanda, aos 22 de Dezembro de 2023.

Renato Moreira

CEO da NOVA VAGA, S.A.