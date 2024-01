No passado dia 13 DEZ 23, o Empresário e accionista do nosso Grupo - NOVA VAGA, o Senhor Emanuel Madaleno, recebeu uma notificação do Tribunal da Comarca de Luanda que visa a aplicação de uma medida cautelar proferida sem contraditório prévio, em sede de Providência Cautelar não Especificada.

Essa medida cautelar - e por isso provisória - suspende o Senhor Emanuel Madaleno do exercício das funções de governação nas sociedades Wyde Capital SA e New Media Angola Lda. Mas apenas isso.

A referida medida cautelar foi decretada sem que o visado - Emanuel Madaleno - tenha sido previamente citado para o exercer do seu contraditório e não consta dessa decisão qualquer fundamentação para esse desvio à regra do contraditório. Não lhe foi, por isso, dada oportunidade de se defender e/ou de apresentar a sua versão dos factos e fundamentação legal.

A decisão foi proferida apenas com audição de uma das partes. É entendimento dos seus mandatários legais que essa preterição do contraditório prévio com ausência de qualquer fundamentação para o efeito, constitui uma violação das regras do processo civil que regulamentam a tramitação dos procedimentos cautelares não especificados, razão pela qual, foi apresentado recurso da decisão cautelar, o qual aguarda pronúncia pelo Tribunal superior.

Sem prejuízo do referido, a decisão cautelar proferida tem o alcance que tem e não qualquer outro que se lhe pretenda dar.

A decisão tomada pelo Tribunal deve ser escrupulosamente cumprida por todas as partes envolvidas no processo, nos exactos termos do seu sentido e alcance. É o que o Senhor Emanuel Madaleno está a fazer.

Mas não é o que a outra parte faz ou diz, no âmbito de uma estratégia em execução que inclui uma campanha de desinformação grosseira.

Em nenhum segmento da decisão é atribuído ao Senhor Álvaro Sobrinho - ou a quem quer que seja - quaisquer direitos ou competências na governação ou direcção do título jornalístico NOVO JORNAL, nem a propriedade desse título é transferida para quem quer que seja.

Do mesmo modo, nenhum segmento da decisão cautelar coloca em causa o normal funcionamento do NOVO JORNAL como órgão de comunicação social.

Em total desrespeito pelo conteúdo e alcance da decisão em causa, temos observado com profundo desagrado e preocupação a aplicação de uma estratégia continuada de ameaças ao desenvolvimento da nossa actividade - físicas inclusivamente - e uma estratégia de desinformação grosseira visível nas redes sociais e sites de internet de origem duvidosa - incluindo campanhas junto aos órgãos do poder executivo, legislativo e judicial.

Por sua iniciativa e/ou em sua representação, o Senhor Álvaro Sobrinho contratou 40 "jagunços" - salvo melhor adjectivação - que invadiram as instalações do NOVO JORNAL com o objectivo de levar os computadores e servidores afectos aos jornalistas ou copiar os arquivos que estavam nesses computadores, tal como foi referido pelo líder do grupo - o Senhor André Reis.

Acabaram por ser impedidos pela pronta intervenção de um destacado representante da Polícia Nacional, que depois de ler o despacho do tribunal, confirmou que estes não tinham qualquer razão para ali estarem, e sob ameaça de dar ordem de prisão a estes arruaceiros, que entretanto adoptaram uma postura agressiva, acabaram por dispersar.

A NOVA VAGA irá analisar a gravidade dos prejuízos que nos têm sido causados e ponderar sobre eventuais providências legais que venha a considerar pertinentes.

A invasão às nossas instalações e as ameaças aos nossos colaboradores e jornalistas no passado dia 22 DEZ 23 foram um vil e preocupante sinal para a liberdade de imprensa do país. Foi infelizmente uma amostra do quão vulnerável é a profissão de jornalista e a sua actividade. Foi um claro atentado à liberdade de imprensa - motivado por quem alega ser proprietário do jornal de referência em Angola - o NOVO JORNAL.

O infeliz e condenável acontecimento teve uma resposta para nós gratificante por parte da opinião pública em geral, Imprensa nacional e internacional, sindicato de jornalistas e demais figuras da nossa sociedade. Foram várias as mensagens e intervenções de solidariedade e encorajamento que recebemos e muito agradecemos.

Não obstante, e em resposta ao desastroso acto perpetuado nas nossas instalações, a estratégia adversária tem sido agora a de desinformar através de comunicação em vários sites não registados e de credibilidade duvidosa, bem como o perpetuar de acções de destruição de carácter nas redes sociais que têm visado particularmente o bom nome do nosso colega e Director Armindo Laureano.

Recordamos que o Novo Jornal é uma marca propriedade da Sociedade Tolerância SA desde 2016 - há praticamente 8 anos - que é pertença do Grupo NOVA VAGA.

A gestão do NOVO JORNAL é uma gestão de índole editorial que é feita de forma livre e independente pelo seu Director - Armindo Laureano - desde 2020.

Estamos empenhados em garantir a continuidade do nosso trabalho jornalístico independente, mantendo a qualidade e veracidade das nossas informações.

Continuamos empenhados em cooperar com as autoridades competentes de forma a resolver esta situação e restaurar a normalidade e legalidade quanto a nós gravemente ferida.

Agradecemos a compreensão e o apoio de todos neste momento desafiador com a promessa de por cá continuarmos a informar com verdade, isenção e independência, como aliás o fazemos ao longo dos 15 anos de história do NOVO JORNAL.

Atenciosamente

CEO da NOVA VAGA SA

Renato Moreira