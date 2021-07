Advogada brasileira ao serviço do Consulado de Angola no Estado de São Paulo relata, em exclusivo ao NJ, uma série de decisões do juiz que «causam estranhezas». Documentos confidenciais aqui estampados atestam relatos de «ameaças» a Odete Cambala feitas pelo ex-marido, Jean-Luc Orsoni, descrito como «homem influente» em São José dos Campos. Defesa do ex-cônsul francês afirma que enterro de angolana seguiu trâmites legais.

Um episódio com resquícios de uma morte anunciada. No dia 07 de Junho último, Odete Cambala Cruz bateu às portas, via e-mail, do Consulado de Angola na metrópole de São Paulo, Brasil, para se queixar de ameaças e obstáculos à sua mobilidade impostos pelo ex-marido, o francês Jean-Luc Orsoni, com passagens pelos serviços diplomáticos do seu país. Um mês depois, precisamente a 07 de Julho (quarta-feira), a angolana, de 36 anos, é encontrada morta em casa, sem sinais de violência aparente, com o filho de 11 meses, que se encontrava fragilizado. Passavam-se dois dias sem comunicação. Num processo contestado, o ex-marido socorre-se da tutela dos filhos menores para chamar para si, patrocinado por uma decisão de primeira instância, o enterro de Odete, contra todas as expectativas do Consulado angolano naquele Estado, que, agora, procura, numa intensa frente judicial, dar a volta ao processo e garantir que o corpo da jovem seja exumado e se inicie um rigoroso processo de investigação para apurar as reais razões que estiveram na base da morte.

Karina Lopes é a advogada que dá a cara pelo processo em nome do Consulado de Angola em São Paulo. Numa extensa e reveladora conversa com o NJ, a advogada brasileira, discorrendo sobre as várias zonas cinzentas do processo, aponta o dedo acusador ao juiz de primeira instância, a quem terá faltado "prudência" e destilado "excesso" ao atribuir ao ex-companheiro de Odete responsabilidades para o enterro da jovem, ocorrido na localidade de São José dos Campos.

(Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, disponível aqui https://leitor.novavaga.co.ao e pagável no Multicaixa)