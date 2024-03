Vários cidadãos que requereram o pedido de visto para o Brasil queixam-se de verem rejeitado o pedido e de haver morosidade na devolução dos passaportes após a rejeição do visto. A Embaixada do Brasil em Angola diz que foram devolvidos, só mês de Janeiro último, 7 mil passaportes, cujos pedidos foram analisados e recusados, e informa que quem quiser o seu passaporte de volta deve fazê-lo no "visa center" (online) ou no sector consular (presencial).

Os utentes dizem não entender o porquê da demora na entrega dos passaportes, atendendo ao facto de o requerimento do pedido do visto ter sido já rejeitado.

Numa exposição, os utentes dizem que estão há dois meses à espera dos passaportes cujo visto para o Brasil foi recusado.

"A embaixada rejeitou muitos pedidos de vistos, depois de 10 meses de espera. Infelizmente, os passaportes não estão a ser entregues após a rejeição e não entendemos por quê?", denunciou um utente que preferiu não ser identificado.

Entretanto, a embaixada diz que tem recebido diariamente dezenas de pedidos de visto de entrada para o Brasil desde o fim da pandemia da Covid-19, que soma agora milhares, e afirma que 60 por cento dos pedidos de visto são rejeitados.

Segundo a representação brasileira em Angola, em apenas um mês de trabalho intenso, isto em Janeiro deste ano, o serviço consular devolveu 7 mil passaportes cujos pedidos de visto foram feitos de Janeiro a Agosto de 2023.

Em declarações, esta quinta-feira,14, ao Novo Jornal, o embaixador do Brasil em Angola, Rafael de Mello Vidal, disse que a par dos já rejeitados, outros 7 mil requerimentos de pedidos de visto, referente aos meses de Agosto de 2023 até Fevereiro desde ano, estão a ser analisados pelo consulado.

Conforme este diplomata, quem viu o seu visto rejeitado e quiser receber o seu passaporte, ou mesmo aqueles que querem a devolução sem análise do visto, devem fazê-lo no "visa center" ou no sector consular da embaixada.

Quanto aos vistos concedidos, Rafael de Mello Vidal, disse que apenas 40 por cento dos pedidos são aceites.

Segundo o embaixador, dois motivos estão na base para rejeição do visto: O primeiro é a insuficiência de prova de meios de subsistência para permanecer no Brasil, e o segundo é a falsificação de documentos, com maior realce para os documentos bancários.

O embaixador assegurou que os especialistas do consulado são pessoas treinadas para detectarem esses tipos de infrações.

Importa lembrar que a emissão de vistos para o Brasil está a demorar até 12 meses. A embaixada diz receber mais de 40 mil pedidos por ano e que solicitações vão continuar a demorar.