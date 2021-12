Os exames médico-legais confirmaram a brutalidade das agressões físicas e sexuais de que foi alvo. Apesar de estar muito débil, a saúde do bebé não foi afectada, adiantou ao Novo Jornal o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC), Victorino Kotingo.

Ao que Novo Jornal apurou, após a queixa-crime o SIC-Benguela realizou diversas diligências que culminaram com a detenção de três homens, na tarde desta quinta-feira, 16.

"Elsa Anastácia Alfredo seguia sozinha a pé quando foi arrastada pelos violadores que a reprimiram com as mãos. À força, a mulher foi levada para uma zona isolada onde há uma habitação abandonada. Os violadores, segundo a vítima, rasgaram-lhe a roupa e violaram-na três vezes. Em seguida agrediram-na violentamente, roubaram-lhe o telemóvel, para que não pudesse alertar as autoridades, e fugiram, deixando a mulher inanimada no chão", contou Victorino Kotingo ao Novo Jornal.

Apesar de estar em pânico, de acordo Victorino Kotingo, "a vítima conseguiu ter forças para sair do local e durante o seu percurso encontrou-se com o coordenador do bairro que a ajudou a chegar ao hospital. Posteriormente foi efectuar a queixa ao SIC-Benguela".