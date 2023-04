Semanário Novo Jornal

Correspondente do NJ vence prémio de jornalismo em Benguela

Jornalista João Marcos acaba por ser a figura central do Prémio de Jornalismo na província de Benguela, onde é correspondente deste semanário, tendo arrebatado o prémio de "Melhor Trabalho de Jornalismo do Ano", bem como na categoria de Imprensa. Essa é a segunda vez, num intervalo de quatro meses, que quadros do Novo Jornal são eleitos pelo trabalho mais bem desenvolvido entre os profissionais da classe.