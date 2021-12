Os dados do boletim diário revelam que 1.096 casos foram diagnosticados em Luanda, 145 em Benguela, 52 no Moxico, 37 no Uíge, 34 no Cunene, 28 em Malanje e quatro na Lunda Sul. Os óbitos foram registados na província de Luanda.

Os infectados têm idades compreendidas entre os três meses e 89 anos, sendo 992 do sexo masculino e 404 do sexo feminino.

Nas últimas 24 horas, os laboratórios processaram 3.505 amostras, com uma taxa diária de positividade de 39.8 por cento.

Angola conta com um acumulado de 79.871 casos confirmados, dos quais 64.280 recuperados, 1.764 óbitos e 13.827 activos. Dos activos, oito estão em estado crítico.

Nos centros de internamento estão 243 doentes, enquanto 211 cidadãos cumprem quarentena institucional e 13.584 estão em isolamento domiciliar.