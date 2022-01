De acordo com o boletim epidemiológico diário, 407 casos foram diagnosticados em Luanda, 127 em Benguela, 63 no Huambo, 62 no Uíge, 46 no Cuanza Sul, 45 no Moxico, 38 no Cuanza Norte, 10 no Bié, seis na Lunda Sul e um no Namibe.

Entre os novos casos, cujas idades variam entre os três meses e os 86 anos, 438 são do sexo masculino e 367 do sexo feminino.

Nas últimas horas, os laboratórios processaram 2.396 amostras.

Os óbitos foram registados nas províncias de Luanda e do Moxico.

Já os recuperados, de acordo com o boletim diário, 85 residem em Luanda e dois em Benguela.

Angola contabiliza 82.398 casos de infecção, 64.620 recuperados, 1.772 óbitos e 16.006 activos. Dos casos activos, dez são críticos.

Nos centros de tratamentos estão internados 263 pacientes, enquanto 213 cumprem quarentena institucional.