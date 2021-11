Os tempos de crise pandémica passaram a exigir de nós alguma sanidade mental que passa por evitar certos discursos de ódio, de extremismo e de radicalismo que dominam agora o universo virtual. Há como que uma crise existencial, em que as pessoas quer estejam no Facebook, grupos de Whatsapp ou Twitter precisam de uma espécie de afirmação sobre os outros. Há uma necessidade em que a sua narrativa seja imposta, que prevaleça sobre os demais. Há como que uma ditadura virtual, em que as pessoas não aceitam os argumentos de outros sobre determinado assunto, criando a ideia de que apenas os seus argumentos ou de um grupo restrito deve prevalecer.