Entre os 17 casos detectados destas novas variantes de covid-19, sete são de origem sul-africana, seis da estirpe inglesa e quatro estão ainda em estudo, informou Sílvia Lutucuta.

A ministra, que lembrou que as novas variantes - linhagem B.1.1.7, do Reino Unido e B.1.351, da África do Sul são mais contagiosas e afectam com mais gravidade a população mais jovens, apelou a que se respeitem as medidas de prevenção contra a covid-19.

Sílvia Lutucuta afirmou que as equipas de vigilância epidemiológica vão reforçar as suas acções, em particular sobre os viajantes em quarentena institucional e domiciliar, para evitar a disseminação rápida no País.

"A responsabilidade é individual, para além de colectiva. Não podemos continuar a negligenciar à Covid-19 porque é uma doença que mata", declarou.

Angola contabiliza 21.108 casos, com 515 óbitos, 19.657 recuperados e 936 activos.

Dos activos, três estão em estado crítico com ventilação mecânica invasiva, oito são considerados graves, 35 moderados, 17 com sintomas leves e 873 assintomáticos.

Como surgem as variantes de um vírus

Quando um vírus faz cópias de si mesmo, essas alterações são consideradas mutações. Um vírus com uma ou várias novas mutações é considerado como uma variante do original.

Algumas mutações podem levar a alterações nas características de um vírus, como a sua maior ou menor capacidade de transmissão e o nível ou gravidade de uma doença que pode provocar.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o SARS-CoV-2, que causa a covid-19, tende a alterar-se mais lentamente do que outros vírus já conhecidos, como o Influenza que causa a gripe.

Até agora, centenas de variações do SARS-CoV-2 foram identificadas em várias partes do mundo, com a grande maioria a ter um reduzido impacto nas propriedades do coronavírus original.