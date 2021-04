No balanço feito ao final do dia de terça-feira, no boletim epidemiológico que é divulgado diariamente, fica claro que Angola está a entrar, de novo, numa fase de agudização da pandemia com o número de casos a bater um recorde de quase meio ano.

Há quase seis meses que não eram registados tantos casos da Covid.19 em território nacional, tendo, nas últimas 24 horas, contadas a partir do final do dia de ontem,27, sido registados mais 232 infecções e quatro mortes.

Estes números comparam apenas com 09 de Novembro do ano passado, quando foram testadas 247 pessoas positivas para o Sars CoV-2 em Angola, com Luanda, com 218, claramente no topo das províncias com mais casos e a participar decisivamente para que esta semana tenham sido, em todos os dias, somados acima de duas centenas de novos contágios.

Os restantes casos foram encontrados no Huambo, com seis, Benguela e Namibe e Bengo, com 2 cada uma, e Huíla e Malanje com um caso cada.

Estes resultados foram encontrados a partir de 2.766 amostras com teste RT-PCR.

O País conta agora com 25-932 casos e 587 mortes.

No continente africano

África registou mais 382 mortes associadas à covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando agora 120.802 vítimas mortais desde o início da pandemia, de acordo com os dados oficiais mais recentes no continente.

Segundo o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número total de infectados nos 55 Estados-membros da organização é agora de 4.524.702, após uma revisão em baixa dos casos (4.546.235 na terça-feira).

Nas últimas 24 horas registaram-se 10.849 recuperados, totalizando 4.067.871 desde o início da pandemia.

A África Austral continua a ser região mais afectada, registando 1.962.772 infectados e 61.922 mortos associados ao contágio com a doença. Nesta região, a África do Sul, o país mais atingido pela covid-19 no continente, regista 1.577.200 casos e 54.237 mortes.

O Norte de África é a segunda zona mais atingida, com 1.354.552 infectados e 39.339 vítimas mortais.

A África Oriental contabiliza 596.959 infecções e 11.074 mortos, enquanto na África Ocidental o número de infecções é de 456.594 e o de mortes é de 6.024. Na África Central, há 153.825 casos de infecção e 2.438 óbitos registados.

O Egipto, que é o segundo país africano com mais vítimas mortais, a seguir à África do Sul, regista 13.168 mortes e 224.517 infectados, seguindo-se a Tunísia, com 10.444 mortes e 303.584 casos de infecção. Marrocos contabiliza 509.972 casos de infecção e 9.005 mortes associadas à covid-19.

Entre os países mais afectados estão também a Etiópia, com 3.605 vítimas mortais e 254.044 infecções, e a Argélia, com 3.225 mortos e 121.344 infectados.

Em relação aos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 814 mortes e 69.762 casos, seguindo-se Angola (587 óbitos e 25.942 casos de infecção), Cabo Verde (211 mortos e 22.772 casos), Guiné Equatorial (107 óbitos e 7.559 casos), Guiné-Bissau (67 mortos e 3.731 casos) e São Tomé e Príncipe (35 mortos e 2.292 casos).

O primeiro caso de covid-19 em África surgiu no Egipto, em 14 de fevereiro de 2020, e a Nigéria foi o primeiro país da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de fevereiro.

No mundo

A pandemia do novo coronavírus matou até 27 de Abril, segundo um balanço divulgado pela Lusa a partir de dados recolhidos pela AFP, pelo menos 3.122.150 pessoas no mundo desde o final de Dezembro de 2019.

Mais de 147.736.620 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia.

Os números são baseados em relatórios diários das autoridades de saúde de cada país até às 10:00 TMG (11:00 em Lisboa) e excluem as revisões posteriores de agências estatísticas, como ocorre na Rússia, Espanha e Reino Unido.

Na segunda-feira, 10.840 novas mortes e 715.609 novos casos foram registados em todo o mundo.

Os países que registaram o maior número de novas mortes nos seus mais recentes levantamentos são a Índia com 2.771 novas mortes, o Brasil (1.139) e o Irão (496).

Os Estados Unidos são o país mais afectado em termos de mortes e casos, com 572.674 mortes para 32.125.098 casos, de acordo com os dados levantados pela Universidade John Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil com 391.936 mortes e 14.369.423 casos, o México com 215.113 mortes (2.329.534 casos), a Índia com 197.894 mortes (17.636.307 casos) e o Reino Unido com 127.434 mortes (4.406.946 casos).

Entre os países mais atingidos, a Hungria é o que apresenta o maior número de mortes em relação à sua população, com 277 mortes por 100.000 habitantes, seguida pela República Checa (272), Bósnia (255), Montenegro (233) e Bulgária (229).

A Europa totalizou hoje, às 10:00 TMG (11:00 em Lisboa), 1.054.716 mortes para 49.644.602 casos, a América Latina e Caribe 899.230 mortes (28.234.830 casos), os Estados Unidos e Canadá 596.672 mortes (33.308.774 casos), a Ásia 322.354 mortes (24.357.252 casos), o Médio Oriente 127.710 mortes (7.633.366 casos), a África 120.425 mortes (4.514.887 casos) e a Oceânia 1.043 mortes (42.911 casos).

Desde o início da pandemia, o número de testes realizados aumentou substancialmente e as técnicas de rastreamento e despistagem melhoraram, levando a um aumento no número dos contágios declarados.

O número de casos diagnosticados, entretanto, reflecte apenas uma fracção do total real dos contágios, com uma proporção significativa dos casos menos graves ou assintomáticos ainda não detectados.