O posto de testagem rápida de Covid-19 instalada no Rio Longa, que separa as províncias de Luanda e Kwanza Sul, factura cerca de 2,4 milhões de kwanzas diariamente.

O posto, que conta com oito técnicos, quatro dos quais colocados pelo Ministério da Saúde (MINSA) e igual número pelas autoridades do Kwanza Sul, reforçou as medidas de segurança devido ao aumento de casos de Covid-19 no País.

"O controlo é sério e toda a gente que passa aqui é testada", disse ao Novo Jornal Álvaro Mendes, responsável da testagem no Rio Longa.

Segundo este responsável, toda as pessoas que passam neste posto de testagem estão sensibilizados sobre o perigo da doença que ameaça a humanidade.

" Há dias que temos dificuldades com a falta de testes, mas, neste momento, as condições já estão criadas, já que os casos estão a aumentar", disse Álvaro Mendes.

Álvaro Mendes disse que o período da tarde é o que regista mais movimento de passageiros vindos do norte e do sul de Angola.

"Somos uma equipa dinâmica. Estamos aqui para ajudar nesta fase difícil", referiu, acrescentando que aqui ninguém escapa ao teste.

"E examinamos seriamente os testes feitos em Luanda das pessoas que aqui passam. Felizmente ainda não detectámos nenhuma irregularidade", referiu.

No rio Longa, fronteira entre Luanda e Kwanza Sul, existe um verdadeiro centro comercial, mas a Covid 19 limitou as actividade comerciais.

"Tudo mudou. Antigamente, fazíamos muito dinheiro com a venda de cerveja e comida. A covid 19 complicou tudo", disse ao Novo Jornal a vendedora Ana Costa.

De acordo com a vendedora, os passageiros hoje têm muito receio de comer nas barracas, o que antes não acontecia.