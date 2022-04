Numa altura em que o País já está a administrar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, a também conhecida como "dose de reforço", apenas cinco em cada 10 pessoas imunizadas com a 1.ª dose voltaram aos postos de alto rendimento para a 2.ª e menos de 400 mil apanharam a de reforço ou terceira.

Dados do Registo Digital Individual para a Vacinação contra a Covid-19 (ReDIV) da Direcção Nacional de Saúde Pública (DNSP), da passada quarta-feira, 27, indicam que, das 18,9 milhões de pessoas que fazem parte do público-alvo, estavam vacinadas pouco mais de 12 milhões com a primeira dose. Desse número, mais de 5,7 milhões não retornaram para a 2.ª dose. Até à referida data, a DNSP contabilizava 6.3 milhões de pessoas com as duas doses e apenas 381 mil com a de reforço.

A campanha de vacinação no País arrancou a 2 de Março de 2021. Cálculos feitos pelo NJ indicam que Angola tem uma média de vacinação de perto de 30 mil pessoas/dia, número três vezes abaixo da capacidade dos postos de vacinação, que é de 90 mil pessoas/dia. No processo de imunização, estão a ser usadas as vacinas Moderna, Sputnik, Jonhson&Jonhson, Sinopharm, Pfizer e Astrazeneca.

Os números do ReDIV evidenciam ainda o falhanço do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, orçado em 296,9 milhões USD. No plano, o MINSA previa vacinar, até finais de 2021, mais da metade da população (16,8 milhões de habitantes) com as duas doses.

