Quando, em 1996, apresentei a minha candidatura ao concurso público, para fazer parte do grupo de profissionais da Rádio Ecclésia, Emissora Católica de Angola, na sua reabertura, pensei: vou e, se não gostar, saio. Fui seleccionada, fiz o estágio e fiquei. Uns anos depois, apresentei o meu pedido de demissão, mas continuei a colaborar no programa da Comissão de Justiça e Paz, no Programa do Fórum de Mulheres Jornalistas para a Igualdade de Género e no Mátria, programa feminino da Emissora.