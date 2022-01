A medida, que consta do decreto executivo conjunto 662/21 dos ministérios das Finanças, dos Transportes e da Saúde e determina que o teste rápido obrigatório de antigénio pós-desembarque do SARS-CoV-2 passa a ser comparticipado pelos viajantes foi publicada em Diário da República no dia 28 de Dezembro, como avançou o Novo Jornal, mas só vai ser posta em prática a partir desta quarta-feira, 5 de Janeiro.

De acordo com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que falava esta segunda-feira na sessão de actualização de dados de covid-19 no País, estão agora criadas as condições técnicas e materiais para o efeito.

O decreto executivo conjunto 662/21 determina que "o pagamento da comparticipação obrigatória efectua-se no acto da realização do teste pós-desembarque nas instalações aeroportuárias", tal como concretiza que o "pagamento pode ser feito por via de Terminais de Pagamento Automático (TPA), por referência, numerário ou transferência bancária, a favor do Ministério da Saúde e poderá ser feito em moeda nacional ou em divisas.

O valor resultante da cobrança do teste do SARS-CoV-2 obrigatório pós-desembarque, realizado pelas instituições do Sistema Nacional de Saúde Pública reverte a favor do Ministério da Saúde (62,79%), e do Ministério dos Transportes (37,21%) para o ministério dos transportes.