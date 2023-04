Covid-19: Teste RT-PCR com resultado negativo passa a ser alternativa ao certificado de vacinação para entrada no País

O Presidente da República assinou esta sexta-feira um decreto a actualizar as regras para a gestão administrativa no País da pandemia da COVID-19. O teste RT-PCR com resultado negativo, efectuado nas 48 horas anteriores à viagem, passa a ser alternativa ao certificado de vacinação para entrada no País.