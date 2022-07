Os serviços prisionais continuam a proibir as visitas de familiares e parentes dos cidadãos privados da liberdade, uns detidos e outros condenados, nos seus estabelecimentos penitenciários, mesmo depois de, há dois meses, o Executivo ter declarado o fim do estado de calamidade pública em todo o território nacional, soube o Novo Jornal.

As famílias reclamam poor, até agora, os serviços prisionais em todos os estabelecimentos continuarem a não permitir que os presos recebam visitas.

O Novo Jornal contactou, no dia 4 desde mês, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do serviço penitenciário, superintendente-chefe Menezes Cassoma, para obter esclarecimentos, mas até agora este oficial superior para a comunicação não respondeu à solicitação.

Vários advogados, cujos constituintes se encontram presos, uns a cumprir penas aplicadas pelos tribunais, outros a aguardar pelo seu julgamento, dizem já ter escrito à direcção dos serviços prisionais, bem como aos tribunais, a solicitar autorização para que os familiares possam efectuar as visitas nos estabelecimentos penitenciários, mas nunca obtiverem resposta.

Entretanto, os parentes dos reclusos estão apenas autorizados a levar alimentação e outros utensílios às cadeias, mas para tal têm de acatar alguns procedimentos internos e não têm nenhum contacto directo com o recluso.

Maria da Costa, cujo marido se encontra detido na comarca de Viana, alegadamente por homicídio de um colega, contou que este ano ainda não teve contacto directo com o seu marido por conta da proibição imposta pelo serviço prisional.

"Apenas levo a comida quase diariamente e só conversamos por carta. Ele diz-me que recebe a comida completa, às vezes, e outros dias, não, mas o importante é que a comida e roupa vão chegando", disse a mulher, expressando o desejo de voltar a olhar nos olhos do seu marido.

João chipanda, que tem o filho preso por alegadamente ter violado uma menor, também na comarca de Viana, confidenciou que o facto de não ter directamento contacto com o seu filho na prisão não lhe tem dado paz.

"A covid-19 ainda existe, mas as restrições hoje quase já não existem em nenhum lado. O próprio Governo pôs fim à situação de calamidade pública. Os partidos fazem mega- comícios, nos estádios de futebol já há lotações máximas, nos mercados e nos táxis as pessoas estão todas aglomeradas, nos noticiários já não falam de casos de óbito por covid-19. Porque razão os serviços prisionais continuam a proibir que os presos recebam visitas dos familiares? Será que a covid-19 apenas está nos estabelecimentos prisionais?", questionou o advogado estagiário, António Pedro Mendes.

Na semana passada, aquando das questões prévias do julgamento do "caso Lussaty", que se encontra suspenso temporariamente, vários advogados dos arguidos implicados no processo solicitaram aos juízes que autorizasse as visitas dos familiares, amigos, e parentes dos arguidos nos estabelecimentos penitenciários, tendo o tribunal deixado essa resposta a quem de direito, neste caso os serviços prisionais.

De recordar que o País está sem casos de óbito por covid-19 desde o dia 30 de Fevereiro, mas tem registados novos casos positivos, cujos pacientes, na maior parte dos casos, acabam por ser internados e recuperados.