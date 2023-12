Crença em feitiçaria volta a matar: Em Luanda, mulher assassina a própria filha de dois anos "para ficar rica"

Uma mulher de 25 anos, residente no bairro do Golf 2, no município do Kilamba Kiaxi, em Luanda, matou a sua filha de dois anos, por recomendação de uma tia sua e movida por crença em feiticismo, com o objetivo de ficar rica, soube no Novo Jornal.