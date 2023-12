Semanário Novo Jornal

Crime organizado apadrinhado pela justiça? Silêncio da PGR irrita empreendedora com queixa de burla milionária contra cidadão eritreu

Comerciante estrangeiro suspeito de ter erguido um império financeiro mediante esquema que lesou uma angolana em largos milhões de kwanzas, agora obrigada, já que "bloqueada" do ponto de vista financeiro, a mandar para casa a maior parte dos seus 200 colaboradores. O presumível criminoso é citado como tendo afirmado "sou amigo dos procuradores e de juízes", no seguimento de um "braço de ferro" com a empreendedora, há seis meses à espera de um parecer em relação à queixa por burla. PGR, que não comenta casos em segredo de justiça, desafiada a investigar proveniência dos bens do suspeito.