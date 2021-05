Ala brasileira conta, ao detalhe, episódios «arrepiantes» no processo de expulsões «arbitrárias» de membros do País. Queixa movida pela facção angolana resulta em processo-crime, já remetido pelo Ministério Público ao Tribunal Provincial de Luanda.

A ala brasileira da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), que perdeu para os dissidentes angolanos a liderança da Igreja no País, à luz de uma decisão tomada pelo Estado angolano, afirma ter "certeza absoluta" de que não existem quaisquer fundamentos nas acusações de Branqueamento de Capitais e Associação Criminosa, constantes do processo-crime acabado de ser entregue pelo Ministério Público (MP) ao Tribunal Provincial de Luanda (TPL) para provável julgamento de quatro visados nos autos.

"Já esperávamos que este processo fosse a tribunal. Agora, nós temos a nossa defesa e vamos esperar o que vai sair daí. Acreditamos, com certeza absoluta, na nossa inocência. Não há nenhum fundamento de condenação dentro deste processo", declara o Bispo Alberto Segunda, que representa a facção brasileira da IURD.

Falando em exclusivo ao Novo Jornal, Alberto Segunda observa, à guisa de advocacia da ala que se mostra fiel aos ideais de Edir Macedo, o brasileiro fundador da IURD, que, à data dos factos relatados na denúncia apresentada inicialmente no Serviço de Investigação Criminal (SIC) pelos seus contendores, os quatro visados no processo-crime não se encontravam no País.

O bispo angolano Honorilton Gonçalves da Costa, líder espiritual da facção brasileira, e o pastor Valdir Sousa estavam, segundo o interlocutor, fora do País no período aludido pelos requerentes como tendo ocorrido os referidos crimes. António Correia da Sila e Fernando Henriques Teixeira completam a lista dos quatro implicados no processo-crime.

"Esta acusação não tem fundamento, primeiro porque os arguidos [Honorilton Gonçalves da Costa e Valdir Sousa] não deveriam fazer parte deste processo, porquanto não se encontravam no País nesse período. Segundo, porque deve haver provas de que houve branqueamento de capitais e situação de malfeitores. Como imputar actos a pessoas que nem sequer estavam no nosso País no período a que eles se referem?", indaga o Bispo Alberto Segunda.

