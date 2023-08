O Conselho Superior da Magistratura Judicial abriu um concurso público interno nas modalidades de acesso (promoção) e ingresso (transição) nos tribunais de jurisdição comum e nomeou a comissão do júri. Ao todo foram disponibilizadas 1.895 vagas.

Em dois despachos assinados pelo punho do presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, juiz conselheiro Joel Leonardo, foi aberto um concurso público nas categorias de secretário judicial (141 Vagas), escrivão de direito de 1ª classe (112 Vagas), escrivão de direito de 2ª classe (414 vagas), escrivão de direito de 3ª classe (499 vagas), ajudante de escrivão de direito de 1ª classe (64 vagas), ajudante de escrivão de direito de 2ª classe (128 vagas), ajudante de escrivão de direito de 3ª classe (289 vagas), oficial de diligências de 1ª classe (145 vagas), oficial de diligências de 2ª classe (103 vagas).

Joel Leonardo designa também a comissão do júri do concurso público interno, que terá como presidente o juiz de direito e vogal do Conselho Superior da Magistratura Judicial, António José Santana.

Este concurso é aberto para prover os lugares vagos existentes em todas as áreas dos tribunais de jurisdição comum na modalidade de gradualismo, sendo a 1ª fase em 2023, e a segunda fase no primeiro trimestre de 2024.