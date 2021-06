Há vários dias que o Hospital Nossa Senhora da Paz tem o laboratório paralisado, devido à falta de reagentes para exames. A unidade, de acordo com Maria Praia, a directora, precisa, com urgência, de novas infra-estruturas. Referência no tratamento da desnutrição, atende a pelo menos 90 menores com desnutrição severa.

A falta de reagentes está a condicionar o funcionamento do Hospital Nossa Senhora da Paz, no município do Cubal (Benguela), afecto à Igreja Católica e associado ao Estado, apurou o Novo Jornal.

De acordo com a directora da instituição, Maria Praia, pela situação, o hospital deixou, há vários dias, de realizar, por exemplo, exames de hemograma e pack. Actualmente, estão a ser efectuados somente testes rápidos de malária.

A unidade sanitária é uma de apenas duas disponíveis no município do Cubal, que tem mais de 500 mil habitantes, e ainda não dispõe de verbas para a aquisição dos reagentes em falta. Numa visita à referida unidade, o NJ constatou que a infra-estrutura é pequena para acolher as centenas de doentes que acorrem para o tratamento.

Com capacidade de internamento para 217 camas, a unidade encontra-se sobrelotada, com mais de 300 doentes, facto confirmado pela directora Maria Praia, que acrescenta que o centro precisa, com urgência, de obras de reestruturação, uma vez que as actuais infra-estruturas foram erguidas em 1973.

"Precisamos de um hospital novo. Estas infra-estruturas são antigas e não oferecem condições. Não possuem janelas para a ventilação, e isso agrava a situação dos doentes", relata a madre.

