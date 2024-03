A Batalha do Cuito-Cuanavale, que contribuiu, decisivamente, para a queda do apartheid na África do Sul, não consta dos manuais de História do Ensino Geral (da 5.ª à 13.ª classe) elaborados pelo Ministério da Educação (MED), tal como constatou o Novo Jornal nas pesquisas realizadas nesses livros.Historiadores e professores olham com preocupação para a situação.

Docentes ouvidos pelo NJ acreditam que a introdução da história do Cuito Cuanavale nos manuais ajudaria os estudantes a compreender melhor o impacto do acontecimento ocorrido entre Dezembro de 1987 e Março de 1988 na província do Kuando-Kubango.

A data 23 de Março, até já tem o reconhecimento como feriado nacional dos Governos de Angola, África do Sul e da Namíbia, os professores continuam não entendem o porquê não fazer parte dos livros de História do Ensino Geral no País.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://leitor.novavaga.co.ao/