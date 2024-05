Um cidadão de nacionalidade namibiana está a ser acusado de esfaquear mortalmente um cidadão nacional durante um convívio, no interior de um estabelecimento comercial, no município de Ombadja, província do Cunene.

O homicídio ocorreu na localidade de Omufitu-Wa-Mutano, quando os homens se encontravam no espaço, onde desfrutavam do seu tempo livre com frequência, de acordo com o gabinete de comunicação institucional e imprensa do Ministério do Interior (MININT).

Durante o convívio, ambos desentenderam-se no meio de uma conversa e o suspeito, que estava armado com uma faca, desferiu vários golpes em quase todas as partes do corpo da vítima de 30 anos, que não aguentou os ferimentos e acabou por morrer naquele momento.

Depois de verificar que a vítima estava estendida no chão, o estrangeiro afastou-se dos outros clientes que se encontravam no lugar e fugiu do local de imediato, conta o MININT.

Os populares fizeram uma denúncia às autoridades, que entraram em contacto com a polícia namibiana e conseguiram localizar e deter o envolvido, nesta semana, numa cidade namibiana.

Até ao momento o jovem namibiano de 19 anos está sob custódia das autoridades no Cunene, enquanto a investigação prossegue para se apurar as circunstâncias do homicídio.