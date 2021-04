A Polícia de Guarda Fronteira (PGF), no município de Namacunde, província do Cunene, deteve, nesta quinta-feira, 22, um cidadão de 34 anos que se fazia passar por agente do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e que usava um passe de serviço para intimidar pessoas e cobrar dinheiro aos cidadãos que transpunham a fronteira ilegalmente para o território namibiano e vice-versa.

O cidadão, cujo nome não foi revelado, foi detido em flagrante delito na localidade de Santa-Clara com três passes, dois chapéus e igual número de coletes novos do SIC-Cunene.

Ao Novo Jornal, o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial da Polícia Nacional (PN), intendente Nicolau Tuvecalela, disse que a detenção do acusado foi fruto de denúncia pública e do trabalho de inteligência dos efectivos de Guarda Fronteira.

"Tão logo se procedeu à detenção do acusado, este foi encaminhado ao Serviço de Investigação Criminal para os devidos trâmites legais e posteriormente será entregue ao magistrado do Ministério Público (MP) junto do SIC-Cunene para conhecer as eventuais medida de coação", afirmou o responsável ao Novo Jornal.

Segundo o director do gabinete de comunicação da corporação no Cunene, o falso agente do SIC revelou que nunca foi incorporado nas fileiras da Polícia Nacional nem nos quadros do Serviço de Investigação Criminal, e que os referidos meios da instituição afecta ao Ministério do Interior foram adquiridos por intermédio de um amigo que está em parte incerta.

"Ele (o detido) argumentou que usava os passes para intimidar as pessoas, bem como para lhe facilitar obter somas elevadas de dinheiro, no sentido de ter uma estabilidade financeira tranquila em função de ajudar os cidadãos que transpunham a fronteira ilegalmente para o território namibiano e vice-versa", revelou.

De acordo com Nicolau Tuvecalela, práticas como esta têm sido frequentes em diversas províncias do País, mas a Polícia Nacional e o Serviço de Investigação Criminal estão a trabalhar para pôr fim a este acto ilícito.