No município de Ombadja, província do Cunene, um jovem está a ser acusado de ter assassinado o próprio tio à catanada, alegando que este era o culpado dos problemas pessoais que ele tem vivido. O trágico episódio aconteceu no último fim-de-semana na localidade de Oshikongo, onde ambos residiam, quando o agressor acusou a vítima, de 57 anos, de lhe "aparecer em sonhos a atormentá-lo".

O sobrinho, de 28 anos, procurou por uma orientação junto do Kimbandeiro, que lhe disse que "o tio era o responsável pelos problemas que tem passado", de acordo com os dados avançados pelo gabinete de comunicação institucional do Ministério do Interior local (MININT).

Após receber aquela informação, o indivíduo dirigiu-se à residência do tio e convidou-o para um passeio fora da comunidade, e, num lugar isolado, desferiu a uma catana e o desferiu vários golpes com uma catana em quase todas as partes do corpo da vítima, provocando-lhe a morte imediata.

Quando os populares se aperceberam que o jovem matou o homem naquele espaço, fizeram uma participação às autoridades policiais. Os agentes deslocaram-se à região e detiveram o sobrinho, que será em caminhado para o juiz de garantia.

A direcção do MININT esclarece que já está em curso uma investigação para se apurar o que de facto se passou entre o tio e o sobrinho.